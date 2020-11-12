Минобороны России взыскало с «Воентелекома» почти миллиардную неустойку
Москва, 12 ноября, 2020, 08:06 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск Минобороны России к АО «Воентелеком», которое обеспечивает профильными товарами и услугами воинские части. Ответчику, если он не обжалует вердикт, предстоит выплатить министерству более 906,7 млн рублей неустойки, передаёт ИА REGNUM.
Иск «о взыскании неустойки по контракту №1 620 187 346 311 412 663 189 504
В качестве третьего лица в дело пыталось войти АО «Кибертехника», указавшее, что у него в 2016—2017 годы было заключено пять контрактов с АО «Воентелеком», в котором последнее выступало покупателем. В просьбе суд отказал.
Напомним, у Минобороны РФ с «Воентелекомом» было подписано более 15 контрактов на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей. На сайте компании уточняется, что она в интересах Минобороны РФ выступает единственным поставщиком услуг в сфере оснащения объектов связи инфокоммуникационным оборудованием, проводит обслуживание и ремонт ИТ-инфраструктуры и военной техники связи, а также обслуживание линий и сооружений связи.