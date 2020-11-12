Москва, 12 ноября, 2020, 08:06 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск Минобороны России к АО «Воентелеком», которое обеспечивает профильными товарами и услугами воинские части. Ответчику, если он не обжалует вердикт, предстоит выплатить министерству более 906,7 млн рублей неустойки, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск «о взыскании неустойки по контракту №1 620 187 346 311 412 663 189 504 от 23.09.2016 года» поступил в суд ещё год назад. Изначально в карточке дела фигурировала сумма 700 480 480,38 рубля.

«Взыскать с акционерного общества «Воентелеком» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойку в размере 906 773 252 руб. 27 копеек», — вынес вердикт судья.

В качестве третьего лица в дело пыталось войти АО «Кибертехника», указавшее, что у него в 2016—2017 годы было заключено пять контрактов с АО «Воентелеком», в котором последнее выступало покупателем. В просьбе суд отказал.

Напомним, у Минобороны РФ с «Воентелекомом» было подписано более 15 контрактов на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей. На сайте компании уточняется, что она в интересах Минобороны РФ выступает единственным поставщиком услуг в сфере оснащения объектов связи инфокоммуникационным оборудованием, проводит обслуживание и ремонт ИТ-инфраструктуры и военной техники связи, а также обслуживание линий и сооружений связи.