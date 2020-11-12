Москва, 12 ноября, 2020, 03:10 — ИА Регнум. В многомиллиардном деле по иску банка «Траст» из-за того, что среди соответчиков — иностранные компании, первое заседание отложили на полгода, до мая 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Выступивший в интересах «Рост-банка», который присоединился к нему в 2018 году, банк «Траст» подал иск о взыскании 22 714 999 999 рублей с ряда ответчиков, в том числе бывших топ-менеджеров «Бинбанка» — санатора «Рост-банка».

Среди ответчиков также две иностранные компании — Forcipe Investments LTD с Кипра и KINETIC SERVICES CORP с Виргинских островов. Ранее на имущество соответчиков в пределах суммы иска был наложен арест. Исключение сделали только для 80% ежемесячной заработной платы физлиц.

В связи с неявкой трёх ответчиков ноябрьское заседание не состоялось и было отложено на полгода.

«Дата проведения предварительного судебного заседания обусловлена тем обстоятельством, что ответчики Кирюша В. П., Forcipe Investments LTD, KINETIC SERVICES CORP находятся вне пределов Российской Федерации», — отметил судья и поручил отправить судебное поручение о вручении судебных документов в соответствующий суд Киргизии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к бывшим топ-менеджерам «Бинбанка» и «Рост-банка» подано несколько многомиллиардных исков о взыскании убытков. Среди истцов — Центробанк России, банк «Траст» и банк «Открытие». Среди соответчиков по всем делам, в частности, бывший акционер и глава «Бинбанка» Микаил Шишханов. Самый крупный иск подан всё тем же «Трастом» — на 306,5 млрд рублей. Судебное заседание по нему назначено на 17 ноября 2020 года. Претензии связаны с убытками, причинёнными «Рост-банку», который санировал «Бинбанк».