Москва, 12 ноября, 2020, 02:10 — ИА Регнум. Баку считает исчерпывающим решение карабахского вопроса после принятия Ереваном достигнутых договорённостей, заявил 11 ноября посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в интервью телеканалу РБК.

Kremlin.ru Полад Бюльбюль оглы

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На вопрос журналиста, является совместное заявление лидеров Азербайджана и Армении перемирием или статусом-кво, дипломат ответил отрицательно.

«Это не статус-кво. Статус-кво нет, не существует и больше никогда не будет. Это не перемирие, это решение карабахского вопроса, — сказал посол. — Вы совершенно правильно подчеркнули, что больше такая проблема перед Баку не стоит. Проблемы уже нет, она решена».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По этому соглашению Москва направила в регион почти 2000 миротворцев.

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