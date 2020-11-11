Афины , 12 ноября, 2020, 01:06 — ИА Регнум. В Греции за прошедшие сутки скончалось рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 43 человека, сообщает пресс-служба греческого правительства.

Dennis Jarvis Греция

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В связи с этим с 13 ноября в стране вводят комендантский час с 21:00 до 05:00. В это время разрешено будет выходить на улицу только представителям ряда профессий, владельцам домашних животных для их выгула, а также людям, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем.

Также за 11 ноября в Греции выявили 2752 случая заражения коронавирусом нового типа. Всего в стране с начала пандемии подтвердили 63 321 случай инфицирования SARS-CoV-2. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Греции достигло 909 человек.