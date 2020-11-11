Берн, 11 ноября, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения 11 ноября ответила на просьбу министра здравоохранения Турции и объявляла 2021 год «Годом медицинских работников» с целью обратить внимание общественности на то, что после вспышки нового типа коронавируса на медицинских работников возложено непосильное бремя борьбы с этой заразой.

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По мнению турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджы, это повысит моральный дух и мотивацию всех медицинских работников продолжать борьбу с любыми недугами, сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Это предложение было выдвинуто Коджой ещё на заседании Европейского регионального комитета ВОЗ 14−15 сентября. Оно было с энтузиазмом поддержано всеми странами — членами Генеральной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения.

«Труд медицинских работников приобретает всё большую важность для общества, а их бремя увеличивается по мере того, как их услуги становятся всё более востребованы. Наша задача состоит в том, чтобы облегчить бремя, которое возложено на медицинских работников, и рассказать общественности об их жертвах во имя общего блага», — подчеркнул Коджа.