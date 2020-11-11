Парламент Армении не собрал кворум для обсуждения ситуации с Пашиняном
Ереван, 11 ноября, 2020, 21:37 — ИА Регнум. Кворум не удалось собрать совету парламента Армении для обсуждения темы «отставки Пашиняна», сообщила 11 ноября журналистам депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.
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«Депутаты (три человека — прим. ИА REGNUM) от правящей партии не пришли на заседание совета парламента».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «улица» потребовала отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что собрано нужное количество голосов, чтобы обсуждать отставку в парламенте.