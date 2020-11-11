Улан-Батор, 11 ноября, 2020, 20:25 — ИА Регнум. В столице Монголии с 11 ноября введен карантин, на три дня закрыты все образовательные и культурные учреждения. Соответствующее решение было вынесено государственной чрезвычайной комиссией после того, как коронавирус был обнаружен у жены дальнобойщика, который вышел из трехнедельной изоляции в обсервации после отрицательного теста. «Полиция, разведка и система здравохранения принимают все необходимые меры. Уже прошло 10 месяцев, за это время в нашей стране не было выявлено ни одного случая внутреннего заражения COVID. Но поскольку сегодня выявлен первый случай передачи вируса внутри страны, пора бороться с этой пандемией лицом к лицу. Призываю граждан быть спокойным, мы вместе преодолеваем эту трудность», — заявил вице-премьер, начальник государственной чрезвычайной комиссии Янгугийн Содбаатар.

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По данным Минздрава, дальнобойщик прибыл 14 октября через погранпереход «Кяхта-Алтанбулаг», после прибытия у него взяли анализ, который показал отрицательный результат. В соответствии с установленным во время пандемии порядком, дальнобойщик изолирован на 21 день, за этот время у него три раза взяли анализы, каждый раз результат оказался отрицательными. Но после выхода из обсерватории, у водителя и жены взяли анализы на COVID-19 и результат оказался положительным.

Ближайшие контактные лица инфицированных определены, их 24, все они находятся в изоляции в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний, у них взяли анализы. Как сообщили в пресс-службе минздрава, первые результаты будут после полудня.

Чтобы остановить возможное распространение COVID-19, с 11 ноября по 14 ноября остановлены все транспортное движение между столицей и другими населенными пунктами. По состоянию на 11 ноября, общее число заражения коронавирусом в стране достигло 382. За последние два дня были обнаружены 14 случаев COVID-19."Ситуация осложняется. Кяхта и другие приграничные районы находятся на высоком уровне риска. Каждый день у водителей, которые пересекают погранпереход «Кяхта-Алтанбулаг», выявляется коронавирус. Общее количество обнаруженных на территории нашей страны случаев COVID-19 составляет 382, 317 человек уже выздоровели», — сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.