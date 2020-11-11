Москва, 11 ноября, 2020, 20:15 — ИА Регнум. Тема Нагорного Карабаха, а также заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества обсуждались в ходе телефонных переговоров российского и казахстанского президентов Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева, сообщили 11 ноября в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

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В ходе переговоров, инициированных Токаевым, минувшему заседанию ШОС дана положительная оценка. Относительно темы Нагорного Карабаха Токаев оценил действия России в урегулировании конфликта как эффективные.

«С обеих сторон выражена уверенность, что согласованный 9 ноября на высшем уровне комплекс мер создаёт предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов», — говорится в сообщении.

Также главы государств коснулись вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, обсуждались «планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договорённость о прекращении огня в Нагорном Карабахе была скреплена подписями с трёх сторон — Армении, Азербайджана и России. Заявление было подписано 9 ноября, боевые действия в Карабахе прекратились.