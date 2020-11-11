Рим, 11 ноября, 2020, 20:03 — ИА Регнум.

По данным навечер среды, 11ноября, в Италии умерли42 953человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на623(днем ранее — на580), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса в Италии

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Выздоровели372 113человек, за сутки этот показатель увеличился на9090(днем ранее — на17 734).

Число подтвержденных носителей выросло на32 961(днем ранее — на35 098). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет1 028 424.

В настоящее время заражены613 358человек (на23 248больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за все время эпидемии.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилосьв 51раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.