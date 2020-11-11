Москва, 11 ноября, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Порядка двух с половиной — трёх миллионов жителей российский столицы переболели коронавирусом, заявил 11 ноября мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

Mos.ru В московской больнице

Собянин «С учётом того, что мы летом всё-таки тоже болели, и осенью идёт достаточно большой подъём заболеваемости, я думаю, что эта цифра колеблется где-то от двух с половиной до трёх миллионов человек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве до середины января 2021 года вводятся новые карантинные ограничения.