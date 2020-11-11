Москва, 11 ноября, 2020, 19:07 — ИА Регнум. Новые ограничительные меры в Москве из-за коронавируса необходимы, заявил 11 ноября мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Контроль

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Решение принято на основе анализа эпидемиологической ситуации: рост заболеваемости COVID-19 продолжается больше недели.

Собянин «Исходя из этого, посоветовавшись с федеральным оперативным штабом, с Роспотребнадзором, мы это решение приняли».

Он назвал введение новых карантинных мер в Москве минимальным из того, что было возможно для такой ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти российской столицы ввели с 13 ноября по 15 января новые карантинные меры. Так, рестораны и ночные клубы в Москве не смогут работать с 23:00 до 06:00.

Кроме того, закрываются детские развлекательные центры, детские комнаты в ТЦ. Обучение в городских колледжах и вузах в Москве переведено на дистанционный формат.

Отменяются культурные, зрелищные и другие мероприятия с участием зрителей. Число посетителей театров, кинотеатров и концертных залов ограничивается 25% вместимости зала.