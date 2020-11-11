«Никол — предатель». В Ереване митингующие выдвинули ультиматум Пашиняну
Ереван, 11 ноября, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Участники акций протестов в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну с требованием добровольной отставки до полуночи, сообщает 11 ноября RT.
Иван Шилов ИА REGNUM
Никол Пашинян
Протестующие собрались около здания парламента и на площади Свободы. Они скандируют: «Никол — предатель».
Сам Пашинян скрывается от общественности, его местонахождение неизвестно.
Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста начались после фактической капитуляции Армении в Нагорном Карабахе.
Ряд политических партий Армении призывает начать процесс дератификации подписанного Пашиняном соглашения и отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.