Санкт-Петербург, 11 ноября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. В Ленинградской области пандемия коронавируса сказалась на банке донорской крови. Как сообщает 11 ноября госучреждения «Центр крови Ленинградской области», регион переживает дефицит всех групп крови.

Alenakopytova Кровь

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На текущий момент центр испытывает повышенную потребность в крови первой, второй и третьей группы всех резус-факторов. Четвертой группы недостаточно, но она есть.

Нехватку второй группы отрицательного резус-фактора особо остро ощущают Гатчинский, Волховский и Тосненский районы.

Сдать кровь можно в филиалах центра, в головном подразделении в Тосно, а также в филиалах в Тихвине, Гатчине и Санкт-Петербурге.