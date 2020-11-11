Нижний Новгород, 11 ноября, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Губернатор Глеб Никитин внес на рассмотрение Нижегородского законодательного собрания проект поправок в областной бюджет на 2020 год, предполагающий увеличение суммы субсидий из федеральной казны более чем на 2,1 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам главы региона, из этих денег 465 млн рублей направят на стимулирующие выплаты медицинским работникам и еще 296,6 млн рублей — на доплаты врачам за работу с пациентами, у которых диагностировал COVID-19.

Также планируется потратить 493,1 млн рублей на адресную поддержку по соцконтракту малоимущих семей и одиноких граждан с доходом ниже прожиточного минимума, 447,6 млн рублей — на соцвыплаты безработным, более 132 млн рублей — на ежемесячные выплаты за рождение третьего и последующих детей.