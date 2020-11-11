Москва, 11 ноября, 2020, 16:50 — ИА Регнум. В Москве будут выполнены все социальные обязательства перед населением. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Осень

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"Мы должны на 100% выполнить свои социальные обязательства. Это — закон, Конституция, мы не должны отступать. И на это деньги у нас есть», — сказал Собянин.

По его словам, текущие поступления полностью обеспечивают возможность реализации социальной политики столицы.

«Текущее финансирование бюджетных учреждений, поддержание зарплат, социальных обязательств — это будет исполнено», — отметил мэр.