Варшава, 11 ноября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Сезон гриппа на пике пандемии коронавируса, по данным Польского экономического института, обойдется в 3,11 млрд злотых (814 млн долларов США). По оценкам экспертов, в этом сезоне гриппом заразится до 2,31 миллиона жителей Польши. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Благодаря большей эпидемиологической осведомленности и применяемым правилам социального дистанцирования заболеваемость гриппом в этом сезоне будет ниже, чем обычно. Но гриппом в этом сезоне заразится до 2,31 миллиона поляков, и финансовые издержки в такой ситуации могут достигнуть 3,11 миллиарда злотых», — говорится в отчете Института.

Аналитики отметили, что грипп не является опасным заболеванием в развитых странах, но из-за большого числа случаев заражений «ежегодные затраты в разных странах могут исчисляться миллиардами долларов».

»В эту сумму входят расходы, связанные с лечением заболевания и использованием ресурсов системы здравоохранения (так называемые прямые затраты), то есть расходы на медицинские визиты, лабораторные исследования, госпитализацию и лекарства», — указали они.

Кроме этого, ученые отметили, что менее очевидными для людей являются косвенные затраты в эпидемию. Это издержки болезней, связанные с потерей производительности и прибылей, которые могли быть достигнуты без эпидемии.

Эксперты также заключили, что данный негативный факт соединится и с издержками, которые понесет бюджет и в связи непрекращающейся пандемией коронавируса, что приведет к еще более серьезным бюджетным потерям.