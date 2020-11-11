Стокгольм, 11 ноября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на 25 человек. Такие данные 11 ноября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 6 082 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 166 707 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 4 467 человек.

По состоянию на 11 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 128 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 866 пациентов.