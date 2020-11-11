Москва, 11 ноября, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Заявка на регистрацию в России вакцины от коронавируса, которую разработала американская Pfizer, не подавалась, сообщил 11 ноября журналистам российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Мурашко «Компания Pfizer не обращалась с заявлениями о регистрации по территории Российской Федерации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Pfizer объявила, что её вакцина, которую она разработала совместно с немецкой BioNTech, успешно проходит третью фазу клинических испытаний.