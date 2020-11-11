Москва, 11 ноября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Предложение партии «Коммунисты России» продлить новогодние праздники на две недели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 11 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Вопрос: будут ли работодатели сохранять данный заработок? Опять наше государство бесплатные уловки ищет, чтоб закрыть и ни копейки не выделить на это. А работодателей спросили, оно им надо? ИП от налогов отсрочку дали, так ещё плюсом непредвиденные расходы добавить хотят. Смешно», — написала пользователь Наталия.

Как оказалось, на данную новость отреагировало множество предпринимателей, которые выступили с крайне негативным отношением к данному предложению. По их мнению, тот факт, что каникулы должны сопровождаться сохранением заработной платы сотрудника, принесёт организации большие издержки.

«Мне очень нравится инициатива! Особенно сохранение зарплаты. Я, как работодатель, ума не приложу, за счёт каких ресурсов возможно это сделать! Вся помощь малому бизнесу со стороны государства — сплошная фикция. Со стороны простому обывателю действительно может показаться, что государство во всём поддерживает пострадавшие отрасли, но это ложь. Я думаю, со мной согласится подавляющее большинство предпринимателей!» — пишет Олег Vinn.

Некоторые комментаторы указали на то, что даже на государственных предприятиях работники столкнулись с тем, что получили во время самоизоляции лишь голый оклад. То, что частные работодатели не смогут исполнить и этот пункт, люди не сомневаются.

«А кто зарплату при таком раскладе сохраняет? У нас даже на государственном предприятии выплатили голый оклад на самоизоляции. И совсем неважно, что говорит президент. Распоряжения не исполняются. Такая инициатива нужна только депутатам: они что есть, что нет, никто и не заметит», — написал Александр С.

Часть пользователей заявила, что готова отправиться на круглогодичную самоизоляцию при условии, что государство восполнит гражданину все издержки, которыми сопровождается данная процедура.

«Я готов хоть круглый год сидеть на каникулах, если на это время меня освободят от уплаты налогов, страховых взносов, уплаты аренды и обеспечат финансовой помощью, как в странах, где руководство думает не только о том, как набить свой карман и как бы сделать так, чтобы до пенсии в стране доживало как можно меньше людей», — написал Макс Х.

Напомним, 11 ноября партия «Коммунисты России» обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.