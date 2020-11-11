Москва, 11 ноября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Заявление главного микробиолога и специалиста по антимикробной резистентности Минздрава России Романа Козлова о том, что самостоятельный приём антибиотиков при коронавирусе может привести к опасным последствиям для здоровья, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане оставили соответствующие комментарии 11 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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"Ну так правильно, если врачи к больным не приходят неделями, то люди от безысходности пихают в себя что попало. В телевизоре же говорят, что это очень страшная болезнь», — поделился Валерий В.

Большинство комментаторов разбилось на два лагеря. Первые из них считают, что коронавирус не лечится антибиотиками и потому бежать за ними в аптеку, если были обнаружены симптомы COVID-19, не имеет смысла.

«Вирусная пневмония не лечится антибиотиками. Антибиотики нужны при бактериальной пневмонии. Но нашему народу хоть кол на голове чеши — не понимают. Бегут в аптеки, скупают всякую дрянь, пичкают себя, а потом жалуются, что у них какие-то осложнения начались», — написал пользователь под псевдонимом «Чебер Кумар».

Другие напротив считают, что антибиотики необходимы если в организме начала развиваться пневмония. Граждане, в силу своего знания, считают, что лучше заранее принять антибиотики, чем потом лечиться более тяжёлыми для организма препаратами.

«Пусть не вводят людей в заблуждение. Антибиотики необходимы, если температура держится 38−39 несколько дней, так как развивается пневмония. Потом уже будет поздно лечиться антибиотиками…», — пишет пользователь Uliya C.

Нашлись и те, кто не решился выступать в качестве медицинского эксперта и советовать людям принимать антибиотики или избегать их. Они лишь отметили, что граждане бегут в аптеки и занимаются самолечением из-за того, что попросту не могут попасть на приём к врачу.

«Если бы еще так просто было попасть в к врачам. Такое впечатление, что Минздрав руководит с другой планеты. Очереди по 6 часов, битком коридор, все больные… Да и что, много людей сами будут себе назначать антибиотики? Просто очередной провал системы здравоохранения и отсутствие антибиотиков решили списать на якобы неадекватных бабушек, что всё скупили», — считает Влад Л.

Напомним, 10 ноября главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов заявил о том, что самостоятельный приём антибиотиков при коронавирусе может привести к опасным последствиям для здоровья.