Москва, 11 ноября, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Минтранс подсчитал доход от штрафов за нарушения при оплате проезда по платным дорогам России, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

ИА Красная Весна Платная дорога

Расчетный объем штрафов составит по итогам 2020 года порядка 80 млн рублей, сообщил замглавы Минтранса Дмитрий Зверев.

При этом, по его словам, 2021 и 2022 год принесут в дорожный фонд по 1,8 млрд рублей.

«Потому что это пиковые периоды. Дальше финансовая модель предполагает снижение количества собранных штрафов в виду снижения количества правонарушений — порядка 800−850 млн рублей, не более», — сообщил Зверев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.