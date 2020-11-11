Сочи, Краснодарский край, 11 ноября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Системы управления ядерными силами России должны оставаться современными, простыми и надёжными. Об этом 11 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по системам управления стратегическим ядерным оружием.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке, и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения», — заявил Путин.

«Важно, чтобы всё оборудование, техника, связь системы управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надёжными, как автомат Калашникова. Чтобы они последовательно, планово обновлялись. А в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения», — подчеркнул он.