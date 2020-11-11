Москва, 11 ноября, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы с самыми высокими показателями заболеваемости коронавирусной инфекцией. Слова Голиковой приводятся в стенограмме её встречи с депутатами Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Больше всего заболевших на 100 тыс. населения — в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, на Алтае, в Калмыкии, Магаданской области и Туве. В целом показатель распространения инфекции превышен в 35 регионах, пояснила она.

Встреча с депутатами Госдумы проходила в закрытом для СМИ режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 19 851 случай заболевания COVID-19.