Иваново, 11 ноября, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Студенты и ординаторы Ивановской государственной медицинской академии будут направлены на работу в систему здравоохранения региона. Об этом сообщила 11 ноября на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заместитель председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш.

Mil.ru Молодой врач

Как уточнила Эрмиш, студенты-медики и ординаторы Ивановской государственной медицинской академии будут направлены в том числе и в стационары, в которых лечатся пациенты с коронавирусом. Количество требуемых специалистов в настоящее время определяется региональным минздравом.

«Это будет добровольно, но ситуация сегодня аналогична режиму военного времени», — добавила Эрмиш.

За сутки в Ивановской области подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом, всего подтверждено 12 911 случаев заражения. Выздоровели 9226 человек, в том числе 117 за сутки. Скончались 190 пациентов, за сутки статистика смертности выросла на пять случаев.