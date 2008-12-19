Москва, 11 ноября, 2020, 12:20 — ИА Регнум. В рисковом сценарии Банка России заложена возможность масштабного кредитного мирового кризиса из-за высокого уровня госдолга в ряде стран. Об этом 11 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

Ken Teegardin Кризис

«Рисковый сценарий объединяет в себе предпосылки о слабом восстановлении спроса и значительном падении потенциала», — заявила Набиуллина.

«Кроме того, в рисковом сценарии рассматривается возможность того, что в некоторых странах с высоким уровнем государственного долга может развернуться масштабный кредитный кризис. Также он предусматривает обострение геополитических рисков», — указала она.

В таком случае произойдёт затяжное повышение риск-премии на глобальных финансовых рынках к 2021 году.

«Все эти события влекут за собой значительные проинфляционные риски. В этом сценарии также потребуется временное, но существенное уже ужесточение денежно-кредитной политики с возвратом к мягкой политике во второй половине прогнозного периода», — отметила Набиуллина.