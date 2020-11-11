Москва, 11 ноября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Инициатива ДУМ РФ о запрете браков мусульман с немусульманами — это инфоповод, который может негативно повлиять на общественные настроения и внутриполитическую жизнь в России, особенно на фоне событий в Нагорном Карабахе. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Свадебные ромашки

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

"Среди мусульман России много организаций и нет единого управления. Есть Центральное духовное управление мусульман (г. Уфа), есть Духовное управление мусульман (г. Москва), есть Духовное собрание мусульман России (ДСМР) с центром в Москве. Есть также обособленные муфтияты (Дагестан, Татария и т. д.), имеющие по 2 тыс. приходов.

Часть организаций уже осудили инициативу ДУМ РФ о запрете браков мусульман с немусульманами. Однако тут важен инфоповод, который может негативно повлиять на общественные настроения. И дело здесь не в теологических аспектах (ханафитский мазхаб разрешает браки с немусульманами), а в политическом и геополитическом.

События в Нагорном Карабахе могут серьезным образом поменять внутриполитическую жизнь в России, повлиять на общественные настроения в республиках Поволжья и Северного Кавказа.