Москва, 11 ноября, 2020, 11:12 — ИА Регнум. За последние сутки в России умерли от коронавирусной инфекции 432 человека. Об этом 11 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Это на 64 человека больше, чем сутками ранее, когда умерли 368 человек. Показатель является максимальным за всё время пандемии.

Всего в РФ за время пандемии выявили 31 593 летальных случая.