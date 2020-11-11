Санкт-Петербург, 11 ноября, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Петербургский парламент снова отказался рассмотреть законопроект о расширении перечня получателей субсидий на оплату ЖКХ, передает 11 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательное собрание СПб

Поправки в закон «О региональных стандартах в жилищной сфере» подготовили депутаты из «Справедливой России». Речь идет о том, что сейчас на субсидию могут претендовать семьи, которые платят за ЖКХ от 14% от совокупного дохода, планку предлагается снизить до 10%, как уже сделали в других регионах страны. Тогда на субсидию получили бы право семьи с общим доходом в 35 000 рублей.

Против выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. Его представитель в ЗакСе Юрий Шестериков заявил, что законопроект нельзя включать в повестку и даже обсуждать, так как Беглов оценил совокупные потери бюджета в 2020 году — они составили бы от 1,5 до 2 млрд рублей.

«И, находясь в условиях достаточно сложных, мы считаем, что этот вопрос надо дополнительно проработать вне рамок рассмотрения его в первом чтении», — сказал Шестериков.

Депутат «Справедливой России» Надежда Тихонова в ответ заявила, что, по расчетам Жилищного комитета, с апреля по декабрь 2020 года эти льготы стоили бы дополнительно 323 млн рублей, а на весь 2021 год потребовалось бы лишь около 700 млн рублей.

«В последний раз эта цифра менялась в 2013 году. Предлагаемые изменения — это реальная помощь петербуржцам из малообеспеченных семей, а это примерно 10 тысяч семей. В условиях коронавируса, когда тратятся дополнительные средства на СИЗы, антисептики, снижаются зарплаты, а люди вынужденно уходят в отпуск, часто неоплачиваемый, эта норма была бы как нельзя кстати. И деньги не те, которые указаны в ответе губернатора на мое письмо. Ответ Жилищного комитета готова предоставить», — заявила Тихонова.

«Яблочник» Борис Вишневский заметил, что аргументы Шестиркова и Беглова могут быть в пользу отклонения законопроекта, но не могут быть аргументами в пользу того, чтобы его вообще не включать в повестку дня и не обсуждать. «Мы не должны подменять содержательную дискуссию по законопроекту рассуждением «а надо ли вообще обсуждать, если администрация выступает против», — сказал Вишневский.

«Мне кажется, исключение из повестки дня вопроса, который внесла фракция, за которую проголосовало более 100 тысяч петербуржцев, по предложению представителя правительства будет очередным пробитием дна парламента. Очередным унижением. Этого делать нельзя», — согласился беспартийный депутат Максим Резник.

Он полагает, что в рамках регламента представители Смольного могли бы выступить и объяснить, почему «Справедливая Россия» неправа.

«Но просто отмахиваться от инициативы партии, за которую проголосовали 100 тысяч — ну кем вообще себя считают? Истиной в последней инстанции? Даже обсуждать что ли не будем, потому что уважаемый Юрий Борисович [Шестериков] нам что-то с трибуны сказал? Остановитесь, пожалуйста», — призвал Резник коллег.

Но коллеги не остановились и проголосовали против обсуждения вопроса, причем анонимно, отказавшись от предложения депутата Михаила Амосова рассекретить свои имена при голосовании.