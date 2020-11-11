Москва, 11 ноября, 2020, 10:57 — ИА Регнум. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прогнозирует провал спроса на ипотеку и призвала не удешевлять стоимость строительства, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«В следующем (2021) году у нас будет провал спроса на ипотеку. Нам важно, чтобы больше людей имело возможность брать ипотеку, это связано, конечно, и с ростом доходов, потому что люди должны иметь возможность обслуживать ипотеку», — заявила Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

Она настаивает на стабильном росте ипотеки.

«Рост ипотеки должен быть устойчивым, стабильным, важно, чтобы не было таких колебаний, льготные программы не создавали риск таких колебаний. Мы говорим, что надо аккуратно за этим смотреть, и стройка должна поспевать, и насколько я знаю, правительство очень активно этим занимается, их тоже беспокоит, что может происходить рост цен», — говорит она.

«Важно — не удешевлять строительство, и нормы соответствующие строительства должны уточняться, чтобы строительство и в объемах, и в ценовых показателях не съедало те выгоды, которые даются снижением процентных ставок», — рассуждает глава ЦБ.

Она заверила, что ЦБ будет продолжать мониторинг этого рынка.

«Сейчас никаких пузырей нет», — заверила Набиуллина.