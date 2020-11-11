Санкт-Петербург, 11 ноября, 2020, 10:46 — ИА Регнум. Компания «Газпром нефть» решила отправить до 70% своих сотрудников на удаленную работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Пресс-служба «Газпром нефти» Офис «Газпром нефти»

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В начале ноября средний показатель количества офисных сотрудников корпоративного центра и предприятий, которые перешли на дистанционный режим, уже превысил 60%.

«Газпром нефть» увеличит до 70% количество сотрудников на удаленной работе», — подчеркнули в компании.

Для борьбы с распространением коронавируса сотрудники попасть на производственные площадки и в офисы могут только по цифровым пропускам через специально созданное мобильное приложение «Градусник», синхронизированное с системой контроля здоровья HealthCheck.

«Программа блокирует доступ на объекты работников с признаками заболевания или при отсутствии у них отрицательного теста на COVID-19», — заявили в «Газпром нефти». В компании полагают, что за 2020 год система уже позволила добиться высокого уровня безопасности работы на производстве и в офисах.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов предписал предприятиям перевести на «удалёнку» хотя бы 30% сотрудников, а также всех пожилых и хронически больных.