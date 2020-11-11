Санкт-Петербург, 11 ноября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. В Петербурге планируют запретить ресторанам, кафе и другим заведениям общепита размещать за одним столом более четырех человек. Также прорабатывается вопрос о закрытии барных стоек. Об этом в интервью Business FM Петербург сообщил руководитель ситуационного центра, первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Дарья Драй ИА REGNUM Терраса ресторана

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Правило «не более четырёх посетителей за одним столиком» вступит в силу уже в ближайшие дни. Решение о закрытии барных стоек пока находится в стадии обсуждения.

Напомним, с 9 ноября в Петербурге запрещена работа фуд-кортов и фуд-плейсов в торговых центрах, работа детских игровых комнат в учреждениях торговли, еще ранее была запрещена ночная работа общепита.

Смольный заявил, что будут введены и другие ограничения, поскольку заражаемость коронавирусной инфекцией продолжает нарастать, и в городе может не хватить коек для заболевших ковидом.