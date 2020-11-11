Москва, 11 ноября, 2020, 07:41 — ИА Регнум. Сегодня, когда в мире вновь растёт как количество положительных тестов на коронавирус, так и количество заболевших COVID-19, у многих, оказавшихся в подобной ситуации, нет ясного понимания, что делать. Этот пробел в своем телеграм-канале исправил главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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По его словам, в 90% случаев болезнь протекает как ОРЗ, а то и бессимптомно. Поэтому в случае острого респираторного заболевания и пневмоний лёгкого течения доктор советует в первую очередь не паниковать и понять, что какого-то радикального лекарства, обрывающего болезнь или предохраняющего от перехода в более тяжелую форму, нет.

Доктор Мясников также подчёркивает, что лекарств от ОРЗ не существует, да и лечение COVID-19 симптоматическое, как и при гриппе, как и при всех вирусных пневмониях:

Александр Мясников «Для тяжелых больных в условиях больниц у нас есть все условия, но — это именно для тяжелых больных, легкие случаи (повторюсь — их подавляющее большинство) лечат на дому самые лучшие доктора — покой, время и позитивный настрой. Не поддавайтесь панике и ваш иммунитет сделает своё дело!»

По словам Александра Мясникова, при лёгком течении заболевания поступать нужно так, как при любом вирусном ОРЗ или гриппе.

«Изоляция, полупостельный режим, обильное питьё, легкая калорийная пища, частое проветривание комнаты, увлажнитель воздуха, при повышенной температуре парацетамол. Как вспомогательные средства — витамины Д, С, препараты цинка, интерфероны в каплях в нос. Больному с ковид необходимо, кроме термометра, иметь пульсоксиметр и следить за насыщением крови кислородом. Показатели 95% и более говорят о том, что все в порядке», — пояснил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 10 ноября 2020 г. 85 регионах России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса.