У губернатора Камчатки Солодова подтвердилось заражение коронавирусом
Петропавловск-Камчатский, 11 ноября, 2020, 04:11 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусом, об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.
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«Дорогие друзья должен вас проинформировать, что сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию», — сказал Солодов.
Губернатор рассказал, что чувствует себя нормально. Солодов уходит на самоизоляцию. Он заверил, что продолжит работать в режиме видеоконференц связи.
«Вам хочу пожелать здоровья, берегите себя!» — сказал глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, новые ограничения вводятся в столице на длительный срок, чтобы избавить бизнес от ненужных расходов. Об этом 10 ноября в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.