Москва, , 15:05 — REGNUM Новые ограничения вводятся в столице на длительный срок, чтобы избавить бизнес от ненужных расходов. Об этом 10 ноября в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Глава города напомнил, что ранее столичные власти старались действовать иначе и вводить запреты на непродолжительное время срок, продлевая их затем по мере необходимости. Однако в этот раз было поступить иначе и ввести новые ограничения сразу на два месяца — до 15 января 2021 года.

«Дело в том, что впереди новогодние праздники. Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий», — объяснил это решение Собянин.