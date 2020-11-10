Москва, 11 ноября, 2020, 00:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки в столице России скончались ещё 73 пациента с диагностированным заболеванием COVID-19. Об этом 10 ноября сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперштаба.

Там добавили, что общее число умерших в Москве от COVID-19 за всё время составило 7502. Всего в столице выявлено 481,1 тыс. случаев заражения, из них 5,9 тыс. за последние сутки. Выздоровели 346,9 тыс. человек.

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