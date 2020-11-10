Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2020, 21:14 — ИА Регнум. Благодарность выразил Москве Генсек ООН Антониу Гутерреш за помощь в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил 10 ноября журналистам представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

Chambre des Députés Генсек ООН Антониу Гутерриш

Дюжаррик «Мы очень благодарны властям России за то, что они сделали».

По его словам, Генсек ООН «с облегчением» вздохнул, узнав о подписанном заявлении о перемирии. Теперь появилась надежда, что мирные жители не будут гибнуть.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, своё слово по ситуации в Карабахе продолжает вставлять Турция, которая обвиняет Армению в развязывании войны.