Анкара, 10 ноября, 2020, 20:48 — ИА Регнум. Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 10 ноября, сообщает Anadolu.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Комментируя договорённость о прекращении боевых действий в Карабахе, подписанную накануне, 9 ноября, сторонами конфликта, Эрдоган заявил, что рассматривает случившееся как верный шаг на пути к окончательному решению нагорно-карабахской проблемы.

Турецкий лидер выразил мнение, что сейчас важно добиться от Армении соблюдения режима прекращения огня и зафиксированных в соглашении обязательств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, азербайджанский президент Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.