Анкара, 10 ноября, 2020, 20:41 — ИА Регнум. На территории Турции за сутки умерли 87 пациентов с диагнозом COVID-19, что является антирекордом с апреля 2020 года, сообщает 10 ноября минздрав страны.

Russian.news.cn Турецкие граждане в медицинских масках в общественном транспорте

Кроме того, за последние 24 часа в стране было выявлено 2529 новых случаев заражения коронавирусом.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, пандемия коронавируса достигла в стране второго пика. Регулярно фиксируются максимальные количества новых заражений.

«Сегодня выявлено 2529 новых случаев COVID-19, всего заразившихся 399 360. Умерли 87 больных, всего умерших — 11 059. В тяжелом состоянии находится 3001 больной. Вылечились сегодня 2215 пациентов, всего — 342 501», — указано в сводке минздрава Турции.