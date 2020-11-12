Санкт-Петербург, 12 ноября, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Законодательное собрание Ленинградской области 12 ноября одобрило в первом чтении проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В следующем году более половины расходов из регионального бюджета будут направлены на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградская область

ЧТО ВОЙДЕТ В БЮДЖЕТ

При формировании бюджета на три предстоящих года власти Ленобласти учитывали, что им необходимо не только обеспечить в полном объеме расходные обязательства по достижению показателей указа президента России №204, но также соблюсти уровень оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с указом президента №597. Индексировать на 4% с 1 января 2021 года расходы на коммунальные услуги и с 1 сентября 2021 года должностные оклады работников государственных учреждений и ежемесячные денежные вознаграждения государственных служащих.

Стоп-кадр с презентации Романа Маркова Доходы и расходы Ленобласти

Вместе с тем, из-за прогнозов доходов на три года, которые «достаточно неустойчивые», региональные власти заложили в бюджет заимствования из федерального бюджета и это при том, что у Ленобласти есть договоренности с Минфином на этот счет.

«Это не означает, что мы сразу с 2021 года начнем программу заимствования. Это возможность, а не обязательные условия функционирования нашего бюджета. Ситуация будет развиваться, мы будем активно мониторить наши источники и наша позиция прибегать к заимствованию только в крайнем случае», — пояснил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков.

Стоп-кадр с презентации Романа Маркова Динамика роста зарплаты в Ленобласти.

СОЦИАЛКА ВО ГЛАВЕ ВСЕГО

На ближайшие три года региональные власти планируют сделать акцент на обеспечение социальных гарантий жителей региона, в том числе реализации национальных проектов, утвержденных президентом России — в областном бюджете на эти цели предусмотрено 8, 646 млрд рублей и 3, 693 млрд рублей — из федеральных средств.

Так, будет оказана помощь льготным категориям граждан, реновация образовательных организаций — 650 млн рублей. Создан единый цифровой контур в здравоохранении, на что в бюджете предусмотрено 272,9 млн рублей, оказана поддержка медработникам, в том числе, приобретение жилья для врачей на сумму 78 млн рублей, а также развитие системы социального обслуживания жителей и оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Не останется без финансирование и дорожный фонд в следующем году под него в бюджете заложена сумму 15, 173 млрд рублей, а на строительство и реконструкцию новых объектов — 377,4 млн рублей, лизинг дорожной техники — 100 млн рублей.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК финансовые ресурсы будут выделены в размере 12, 787 млрд рублей. На благоустройство территорий планируется направить 1, 630 млрд рублей. При этом 221,6 млн рублей предусмотрены на благоустройство дворов и 1,409 млрд рублей — общественных территорий.

Роман Марков также заверил, что в следующем году продолжится поддержка инициатив жителей — сюда входят 1465 проектов на 965,8 млн рублей, и реализация адресной инвестиционной программы на сумму 22, 4 млрд рублей, включающей в том числе строительство и реконструкцию 15 новых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, теплоэнергетики и дорог.

Среди национальных целей в будущем году будет увеличено финансирование по направлениям «Демография» до 3, 8 млрд. рублей, «Жилье» до 3, 393 млрд рублей с учётом средств из ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», «Дороги» до 1,888 млрд рублей и «Здравоохранение» до 743,2 млн рублей.

Стоп-кадр с презентации Романа Маркова Ограничения роста госдолга Ленобласти

В итоге члены Законодательного собрания Ленинградской области одобрили в первом чтении проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. По итогам заинтересованного обсуждения «за» проголосовали 30 человек, «против» — один депутат.