Москва, 11 ноября, 2020, 05:41 — ИА Регнум. В отношениях России и Китая наступает время Евразии. Так можно сформулировать итог, к которому пришли участники состоявшегося в онлайн-формате Валдайского форума с участием представителей Китая. О том, как представить будущее евразийской геополитики, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

В обмене мнениями, который состоялся в ходе онлайн-общения, именитые российские и китайские эксперты обсуждали перспективы «евразиации» как процесса, альтернативного глобализации. Дело не ограничивается взаимодействием по вопросам безопасности, но включает также экономическое сотрудничество ЕАЭС и «Пояса и Пути». Также не закрыты двери для стран Евросоюза. Но глобализма как системы американского доминирования ни в Москве, ни в Пекине не желают.

По мнению выступавших китайских экспертов все попытки США удержать свое лидерство лишь бессмысленно оттягивают признание очевидного факта. Так что лидировать в ближайшем будущем Вашингтону предстоит среди тех, кто согласен поддерживать его иллюзии. А на континенте Евразия таких становится все меньше. И пусть пока дело ограничивалось именно обсуждением, а не подписанием формальных соглашений лидерами двух стран, всем искушенным наблюдателям понятно, что использование для этого такой широко известной площадки, как Валдайский форум, говорит о многом.

Читайте статью Владимира Павленко «Курс на «евразиацию» как главный итог российско-китайского Валдая».