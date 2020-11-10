Санкт-Петербург, 10 ноября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Общественная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» высказала соболезнования и слова сочувствия родным и близким в связи со смертью заместителя командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) по военно-политической работе генерал-майора Юрия Евтушенко.

ЗВО Генерал-майор Юрий Евтушенко (справа)

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По данным СМИ, которые никак не прокомментировали в пресс-службе ЗВО, генерал умер в результате последствий заболевания COVID-19.

«Солдатские матери» отметили, что порой были оппонентами с генералом, но всегда относились друг к другу с уважением и пониманием.

«Это был человек, с которым было реально пытаться защищать права солдат, военнослужащих. Он был достаточно открытым, естественно, в рамках его возможностей. И даже создавалась иллюзия открытости силовых структур. По-человечески его очень жаль. Юрий Григорьевич был настоящим человеком и военным. Это потеря не только для близких, но и для всех нас. Печально, что армия теряет таких людей», — сказала председатель организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова.

Юрий Евтушенко был участником боевых действий, кавалером орденов «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медали ордена «За военные заслуги перед Отечеством» II степени. У него остались вдова и двое детей.

Отметим, что в ЗВО до сих пор никак публично не отреагировали на смерть высокопоставленного генерала — нет ни официального сообщения об этом, ни текста соболезнований. Также никаких упоминаний о кончине Евтушенко не обнаружилось на сайте Министерства обороны РФ.