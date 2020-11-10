Москва, 10 ноября, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании утвердила кандидатуру Николая Шульгинова на пост главы Минэнерго, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Duma.gov.ru Глава Минэнерго Николай Шульгинов

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"С приходом Шульгинова усилится направление электроэнергетики», — заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»).

КПРФ воздержалась от поддержки кандидатуры.

Кандидатура на этот пост была представлена в Госдуму накануне премьер-министром Михаилом Мишустиным. Смена состава правительства происходит в соответствии с новой редакцией закона о формировании органа исполнительной ветви власти.

Ранее пост главы Минэнерго занимал Александр Новак. В качестве преемника Новака премьер-министр предложил кандидатуру гендиректора «Русгидро» Шульгинова.