Москва, 10 ноября, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании утвердила кандидатуру Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Duma.gov.ru Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на пленарном заседании Госдумы 10 ноября

Следите за развитием событий в трансляции: «Мишустин обновляет правительство — все новости»

Среди приоритетов своей работы Файзуллин назвал строительство жилья, а также снижение ипотечной ставки.

КПРФ воздержалась от поддержки кандидатуры.

Кандидатура на этот пост была представлена в Госдуму накануне премьер-министром Михаилом Мишустиным. Смена состава правительства происходит в соответствии с новой редакцией закона о формировании органа исполнительной ветви власти.

Ранее пост главы Минстроя занимал Владимир Якушев, а Файзуллин был его первым заместителем.