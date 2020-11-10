Санкт-Петербург, 10 ноября, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказался принять иск врача из частной клиники к губернатору города Александру Беглову. Женщина-медик пыталась через суд добиться от градоначальника решения по субсидированию частных медицинских учреждений, которые работают по системе ОМС с больными COVID-19. Об этом деле 10 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

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В суд поступил иск от заведующей частной клинки Светланы Николаевой к губернатору Санкт-Петербурга. Истец просила суд обязать Беглова вынести решение о выплате субсидий частным медицинским организациям Петербурга, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска, а также определить порядок указанных выплат.

Однако Смольнинский суд, рассмотрев заявление, отказал в принятии иска к производству, объяснив, что издание нормативного правового акта относится исключительно к компетенции органов исполнительной и законодательной власти и не может быть навязано со стороны власти судебной.

«Принятие к производству требований о возложении обязанностей на губернатора вынести решение о выплате субсидий частным медицинским организациям Петербурга будет являться нарушением конституционного принципа разделения властей», — пояснили в суде.