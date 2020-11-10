Москва, 10 ноября, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Школьникам, которые переведены на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим. Об этом 10 ноября в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Генриетта Браун. Пишущая девочка

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Власти столицы просят учащихся свести к минимуму поездки по городу. Аналогичные рекомендации адресованы и студентам городских вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на два месяца введены новые ограничения из-за коронавируса.