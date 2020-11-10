Москва, 10 ноября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в столице может ухудшиться. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожилой мужчина в медицинской маске

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"Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но всё же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост», — написал Собянин.

Глава города напомнил, что 9 ноября в столице был установлен «рекорд» новых случаев с начала распространения инфекции. И если в августе только 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат на коронавирус, то к концу октября их доля выросла до 5,8%, а затем и до 7,5%.

«К сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», — отметил Собянин.