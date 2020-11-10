Санкт-Петербург, 10 ноября, 2020, 14:18 — ИА Регнум. В деле бывшего главы Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова, которого обвинили в причастности к хищению свыше 700 млн рублей из муниципального бюджета вместе с другими лицами, появились новые подробности, не сулящие экс-чиновнику ничего хорошего.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Геннадий Орлов в суде

Теперь сумма инкриминируемого мошенничества увеличена на 100 млн рублей, а кроме того бывшего чиновника подозревают в связи с ОПГ, причастности к рейдерским захватам и похищению людей. Об этом 10 ноября следствие заявило суду, обратившись с просьбой изменить меру пресечения с домашнего ареста на помещение в СИЗО, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, 64-летний Геннадий Орлов был задержан спустя несколько недель после того как был арестован его подчиненный, глава районного комитета финансов Александр Болучевский. Обоих обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. На тот момент в деле фигурировала сумма свыше 700 млн рублей. Геннадия Орлова поместили под домашний арест, при этом мужчина отрицал свою вину.

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Тем временем в Санкт-Петербургский городской суд поступило апелляционное представление на постановление Приморского районного суда Санкт-Петербурга. Прокурор просил избрать обвиняемому заключение под стражу. Свою просьбу он мотивировал тем, что суд первой инстанции не учел данные оперативно-розыскных мероприятий, согласно которым бывший глава района имеет связи с участниками организованной преступной группы (ОПГ), причастными к рейдерским захватам и похищению людей.

«Кроме того, прокурор сообщил, что в материалах, представленных суду апелляционной инстанции, имеются данные, что Орлов уже пытается скрыть улики и воздействовать на свидетелей. А также он причастен к еще трем эпизодам преступной деятельности, сумма ущерба сейчас оценивается в более 800 000 000 рублей», — уточнили в суде.

В свою очередь Орлов заявил суду, что ничего из сказанного прокурором он не делал. Большую часть жизни он прожил в Выборге, где заработал честным трудом себе имя и репутацию. Никуда бежать он не собирается, ни с кем не общается, находясь под домашним арестом.

«Этого ужасного преступления я не совершал», — сообщил Орлов суду со слезами на глазах.

Сторона защиты просила отказать, постановление районного суда оставить без изменений. Предоставила справку, что условий домашнего ареста Орлов не нарушал.

«Санкт-Петербургский городской суд постановление районного суда отменил по процессуальным основаниям и вынес новое решение, избрав домашний арест по 12 ноября 2020 года», — подытожили в суде.