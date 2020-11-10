Санкт-Петербург, 10 ноября, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Ситуацию с пандемией коронавируса в Петербурге можно будет назвать критичной, когда в город нагрянут военные и примутся разворачивать полевые инфекционные госпитали. Об этом заявил 10 ноября губернатор Северной столицы Александр Беглов.

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"Положение сложное. Не критичное, но сложное. Некоторые хватаются за [слово] «критичное»: критичным оно будет тогда, когда приедут военные и начнут разворачивать временные госпитали. Оно критично для стационаров тогда, когда не хватит коек», — сказал Беглов.

Напомним, уже почти неделю в городе ежедневно вирус находят у более чем 1 тыс. человек. Пиковые показатели второй волны более чем в вдвое превышают максимальные показатели первой волны, пришедшейся на весну.

«Мы, наверное, в ближайшие два дня перейдем за рубеж в 1,5 тысячи заболевших. Этого уже много для города. Пока мы этот удар держим. Но если так будет продолжаться, будем вводить новые ограничения», — сказал Беглов в эфире телеканала «78».

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Ученые уже спрогнозировали, что заболеваемость COVID-19 в Петербурге набирает темп, в отличие от Москвы, и пик может наступить лишь 7 января 2021 года.

Тем не менее, по словам Александра Беглова, сегодня «все поликлиники работают в обычном режиме». Большинство заболевших COVID-19 лечатся дома, а врачи сопровождают это консультациями.

Беглов также проинспектировал строительство нового корпуса детской городской больницы № 2 Святой Марии Магдалины. Он уверен, что строители справятся и сдадут новый корпус в срок, хотя сейчас готовность объекта составляет лишь 12%. Сдать его должны в декабре 2021 года.