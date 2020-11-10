Москва, 10 ноября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Белоруссия оказалась под ударом внешних сил, заявил 10 ноября президент России Владимир Путин на заседании глав государств — членов ШОС.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске после президентских выборов в Белоруссии

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По его словам, неприкрытым вызовом общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства.

«Речь идёт о нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи», — пояснил Путин.

По его словам, под таким ударом внешних сил оказалась Белоруссия.