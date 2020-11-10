Москва, 10 ноября, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Газификация регионов будет оставаться одним из приоритетных направлений в нефтегазовой отрасли России. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак на пленарном заседании Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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"Приоритетами в нефтегазовой отрасли считаю следующие основные направления: во-первых, ускоренная газификация регионов страны. Такая цель поставлена президентом России. Мы должны обеспечить сокращение сроков подключения, упрощение процедуры, внедрение принципов единого окна, единого оператора газификации», — заявил Новак.

«Соответствующая дорожная карта внесена в правительство. В ближайшее время планируется её рассмотреть вместе с депутатами, регионами», — указал он.